Anayasa Mahkemesi'nden Emekli Aylığı İptal İncelemesi

12.02.2026 12:21
CHP'nin, emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali için başvurusu incelendi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemenin, yetersiz ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP'nin bulunduğu iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu, bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP artışı yetersiz bulmuş, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürmüştü

CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…16.881…" ibaresinin "…20.000…" şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlenmesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

