Anayasa Mahkemesi'nden Pakistan Heyetine Kabul

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Yüksek Yargı Alanında Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçi Uygulamalar" konulu eğitim programına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Yüksek Mahkemesi heyetini kabul etti.

Anayasa Mahkemesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, anayasa yargısı alanındaki iş birliği ve karşılıklı tecrübe paylaşımına yönelik imzalanan mutabakat kapsamında düzenlenen 'Yüksek Yargı Alanında Bilgi Teknolojileri ve Yenilikçi Uygulamalar' konulu eğitim programına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Yüksek Mahkemesi heyetini kabul etti."

Eğitim programı kapsamında konuk heyete; Türkiye'de yargı sisteminin ve Anayasa Mahkemesinin bilgi işlem altyapısı, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri ile bireysel başvuru sistemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi."