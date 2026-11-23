(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 12 yıllık üyelik süresinin 22 Aralık'ta dolması nedeniyle, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek üzere seçim sürecinde sona yaklaşılıyor. Aralık ayının ilk haftasında yapılması planlanan seçim öncesinde, başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan ile üye Muhterem İnce'nin isimleri adaylık için öne çıkıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Başkanın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 22 Ekim'de başkanlık seçimi için süreç başladı.

Genel Kurul'da yapılacak seçim işlerini, Başkan Kadir Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az yedi gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

SEÇİM ARALIK AYININ İLK GÜNLERİNDE

Alınan bilgiye göre, seçim günü için üyelere bildirim henüz yapılmadı. Başkanlık seçiminin Aralık ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.

15 ÜYEDEN EN AZ 8'İNİN OYUNU ALAN YENİ BAŞKAN OLACAK

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeniden aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına yeni başkan olacak. Seçimlerde adaylardan herhangi biri yeterli çoğunluğa ulaşamazsa Başkan'ın belirleyeceği başka bir tarihte yeniden oylama yapılacak.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

Mahkeme üyelerinin başkan adayı olabileceği Anayasa Mahkemesi Genel Kurul'unda başkanlık için seçim yapılacak. Önceden resmi adaylık başvurusunun yapılmadığı süreçte, seçim günü de adaylık açıklanabiliyor veya üyeler seçimde aday olmayan üyeye de oy verebiliyor.

Yüksek Mahkeme kaynaklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan ile üye Muhterem İnce'nin adı başkan adaylığı için konuşuluyor.

4 YILLIĞINA SEÇİLECEK

Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesinden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 12 yıllık görev süresi dolmazsa 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olacak.

Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek. Yeni oylama, Başkan Özkaya tarafından belirlenecek başka bir güne bırakılabilecek. Bu süre 7 günden fazla olamayacak.

ÖZKAYA, 20 NİSAN 2024'TEN BU YANA BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın, yaş haddinden emekliye ayrılması için 2 yılı daha bulunuyordu. AYM üyeliği görevine 22 Aralık 2014'te başlayan Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.

Yüksek Mahkeme'de, 4 Nisan 2020 ve 19 Nisan 2024 tarihleri arasında İkinci Bölüm başkanlığı görevini yürüten Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 21 Mart 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiş, 20 Nisan 2024'te göreve başlamıştı.