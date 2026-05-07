Anayasa Mahkemesi Özbekistan'da İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa Mahkemesi Özbekistan'da İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Anayasa Mahkemesi Özbekistan\'da İşbirliği Anlaşması İmzaladı
07.05.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYM Başkanı Özkaya, Özbekistan'da anayasa yargısı alanında işbirliğini güçlendirmek adına ziyaret gerçekleştirdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin daveti üzerine Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Özkaya ile Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi, anayasa yargısı ve insan hakları alanında tecrübe paylaşımının genişletilmesi hususları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki anayasa mahkemesi arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Daha sonra, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi: Anayasa Yargısında Güncel Uygulamalar, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası İş Birliği" konulu yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ev sahibi heyete teşekkür etti. Başkan Özkaya, Özbekistan'ın köklü tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğunu, bu birikimin günümüzde modern devlet anlayışıyla güçlenerek sürdürüldüğünü memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü bağların mahkemeler arasındaki işbirliğinin temelini oluşturduğunu aktaran Başkan Özkaya, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki tarihsel dostluğun yargı kurumlarına yansıması olduğunu vurguladı.

Özkaya, anlaşmanın iki mahkeme arasındaki ilişkilerin sürekliliği ve gelişen ihtiyaçlara uyum sağlanması bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Anayasal yargı kurumlarının, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken Özkaya, farklı hukuk sistemleri arasında diyalog kurulması ile bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

AYM Başkanı Özkaya ayrıca günümüzde anayasal yargının yalnızca ulusal bir unsur olmaktan çıkarak, küresel ölçekte gelişen bir hukuk diyaloğunun parçası haline geldiğini söyledi.

Başkan Özkaya, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (TÜRK-AY) ile Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) çerçevesinde yürütülen işbirliğinin geliştirilmesine Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu, bölgesel işbirliğinin anayasal değerlerin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi bakımından önem taşıdığını aktardı.

Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov ise ziyaretin iki ülke anayasa mahkemeleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Anayasa yargısının gelişen ve güçlenen rolüne işaret eden Abduselamov, şunları söyledi:

"Anayasa mahkemeleri arasındaki tecrübe paylaşımı ve diyalog yalnızca pratik açıdan yararlı olmakla kalmayıp aynı zamanda insan hakları alanında evrensel olarak tanınan standartların oluşturulmasına da hizmet etmektedir. Zengin bir tarihsel deneyime sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Avrupa ve Asya hukuk geleneklerinin kesiştiği noktada yer alan ve önde gelen bir anayasal denetim organıdır. Uluslararası birçok platformun da aktif üyesi olan Türk Anayasa Mahkemesi, AAMB bünyesinde anayasa mahkemesi çalışanlarının becerilerini geliştirmeye ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye yönelik olarak her yıl düzenlediği yaz okulu programları ile de anayasa yargısının gelişimine katkı sunmaktadır."

Bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı toplantıda Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu da Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları ile işleyişine ilişkin bilgiler paylaştı.

Anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin korunmasındaki rolüne dikkati çeken Seferinoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin norm denetimi ve bireysel başvuru alanlarında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu, bireysel başvuru mekanizmasının hakların doğrudan korunmasına imkan sağladığını ve mahkemenin adalet eksenli yaklaşımıyla geliştirdiği içtihatlar aracılığıyla hukuk düzenine yön verdiğini ifade etti.

Temasları kapsamında Buhara Valisi Batır Kamiloviç Zaripov???????, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Semerkant Başkonsolosu Serdar Deniz'i de ziyaret eden Kadir Özkaya'ya Anayasa Mahkemesi üyeleri Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil, Şaban Kazdal ile Genel Sekreter Murat Azaklı ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi Özbekistan'da İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
CNN’in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:30
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
14:59
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:10:42. #7.13#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Özbekistan'da İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.