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Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi
16.01.2024 - 13:09,
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç seçildi.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Anayasa'nın 158. maddesi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ile Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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