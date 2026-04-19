Anda Filip PAB Genel Sekreteri Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anda Filip, PAB Genel Sekreteri seçilerek tarihi bir başarıya imza attı. 2026'ya kadar göreve devam edecek.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında yapılan genel sekreter seçimini, PAB Üye Parlamentolar ve Dış İlişkiler Direktörü Anda Filip kazandı.

İstanbul'da yapılan toplantıda, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 4 aday arasında seçim yapıldı.

Filip, yapılan oylamada mutlak çoğunluğu kazanarak PAB'ın yeni Genel Sekreteri seçildi.

4 yıllık görev süresi Temmuz 2026'da başlayacak olan Filip, yaptığı konuşmada, oy veren herkese güveni ve desteği için teşekkür etti.

Filip, "Sizi dinlemek, anlamak ve sizinle beraber parlamentolarınız ile halklarınızın çıkarına çalışmak için yanınızda olacağım. Güveninizi boşa çıkarmamak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim." dedi.

Bu süreç boyunca birçok heyet temsilcisiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Filip, herkesin fikrini, yorumunu ve önerisini dikkatle dinlediğini belirtti.

"İstanbul benim kalbimde her zaman özel bir yer tutacaktır"

Anda Filip, diğer adayları da tebrik ederek "Kim seçilirse seçilsin, başkası da seçilse, çok iyi bir genel sekreterlik yürütecekti, eminim." ifadesini kullandı.

Bu toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve ekibine de teşekkürlerini sunan Filip, "İstanbul benim kalbimde her zaman özel bir yer tutacaktır." dedi.

Filip, kendisinin, PAB'ın sadece ilk kadın genel sekreteri değil aynı zamanda ilk Doğu Avrupalı genel sekreteri olacağını vurguladı.

Ailesine de bu süreçte gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Filip, "Eğer anne ve babam hayatta olsalardı, beni bu noktada görmekten çok büyük bir gurur duyacaklarından eminim." diye konuştu.

PAB Başkanı Tulia Ackson da konuşmasında, Filip'i tebrik ederek 4 yıllık yeni görev süresinde başarılar diledi.

Filip'in ne kadar önemli yeteneklere sahip olduğundan hiç şüphe duymadıklarını söyleyen Ackson, seçim sonucunun da parlamenterlerin Filip'e ne kadar güven duyduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:32:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.