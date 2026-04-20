Andırın'da Ev Yangını: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Tatarlı Mahallesi'nde Cennet T'nin (72) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Cennet T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
