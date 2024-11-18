Andırın'ın Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Andırın'ın Sonbahar Güzellikleri

Andırın\'ın Sonbahar Güzellikleri

Andırın ilçesi, sonbaharda kayın ormanlarıyla doğaseverleri renk cümbüşü ile ağırlıyor.

18.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın, kaleleri, şelalesi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesindeki kayın ormanları, rengarenk bitki örtüsüyle sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğası ve iklimi nedeniyle " Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak adlandırılan ve zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçeyi, büründüğü hazan renklerini görmek isteyen doğaseverler, dağcılar ve yürüyüşçüler sıklıkla ziyaret ediyor.

Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde 1600 rakımda yer alan Pancar Yaylası'ndaki kayın ağaçlarıyla kaplı orman, yaprak dökümünün başlamasıyla ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor.

Sonbaharın huzur verici atmosferini yaşamak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, ormanda yürüyüş yaparak hem bölgenin temiz havasını soluyor hem de fotoğraf çekme imkanı buluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleri ile öne çıktığını söyledi.

İlçenin farklı rakım değerleri sayesinde her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu belirten Gökşen, şöyle konuştu:

"Şu anda 1600 rakımda kayın ağaçlarının bulunduğu bir mevkideyiz. Andırın'ın farklı bir güzelliğini yaşıyoruz. Andırın sadece kaleler, şelalelerden ibaret değil, kayın ağaçlarının olduğu yerler ilçemizin güzelliğine güzellik katıyor. Yerli veya yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Sonbahar mevsiminin en güzel şekilde görülebileceği, kayın ağaçlarıyla dolu ormanlık alanlarımız da doğaseverleri ağırlıyor. Birçok ilden misafirimiz bu renk cümbüşünü görmek için geliyor. Bu ziyaretçi sayısını daha da artırmak istiyoruz ve tüm ülkemizin bu güzellikten istifade etmesini arzuluyoruz."

Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli de kayın ağaçları ile dolu Pancar Yaylası'nı 2023 yılında keşfettiklerini dile getirerek, sonbaharda ağaçların oluşturduğu eşsiz manzaraların tadını çıkardıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Andırın, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Andırın'ın Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:50:56. #1.13#
SON DAKİKA: Andırın'ın Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.