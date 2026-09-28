Andreas Norlen, İsveç Parlamentosu başkanlığına Sol Parti desteğiyle yeniden seçildi

İsveç Parlamentosu'nda (Riksdag) yapılan oylamada, 2018'den bu yana parlamento başkanlığı görevini üstlenen Andreas Norlen'in yeniden aynı göreve seçildiği belirtildi.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından 349 sandalyeli yeni parlamentonun üyeleri ilk kez bugün toplandı.

Parlamentoda yapılan oylama sonrası, 2018'den bu yana parlamento başkanlığı görevini üstlenen Norlen'in yeniden seçildiği kaydedildi.

İsveç basını, sağ bloktaki Ilımlı Muhafazakar Partinin adayı Norlen'in, sol bloktaki Sol Partinin desteğiyle "bir kez daha" seçilebildiğini aktardı.

İsveç'te parlamento başkanı hükümet kurma çalışmalarına liderlik ederken, Norlen'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, görevi iade ettiğini bildirmişti.

Ulusal basın ayrıca, Andersson'un hükümeti kurma görevinden vazgeçmesinde Sol Partinin Norlen'e verdiği desteğin önemli rol oynadığını belirtti.

Parlamento başkanlığına yeniden seçilen Norlen'in hükümeti kurmak için yeni bir isim açıklaması bekleniyor.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.