Angola'da Yağışlar: 45 Kişi Hayatını Kaybetti

PORT Angola'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sivil Koruma ve İtfaiye Hizmetleri, yağışlar sebebiyle meydana gelen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre yağışlardan 51 bin 275 kişi etkilendi, 9 bin 511 ev sular altında kaldı, 607 ev yıkıldı, 23 okul, 5 sağlık merkezi, 56 elektrik direği zarar gördü ve 35 heyelan meydana geldi.

Başkent Luanda'da 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Benguela'da 26 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu ve 15 kişi yaralandı.

Cuanza Sul'da 4, Malanje'de 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.