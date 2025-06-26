Angut Yavruları Sarıkamış\'ta Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanda beslenirken görüntülendi.

Bozayı, kurt, tilki, karaca, tavşan, yeşilbaş, saka, angut gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgedeki sulak alanlarda beslenen angutlar da doğaya renk katıyor.

Yaklaşık 1,5 ay önce yumurtadan çıkan angutlar, Acısu Deresi ve Hançerli Düzü göletlerinde beslenirken görüntülendi.

Angut yavruları, toplu halde gölette yüzüp yiyecek aradı.