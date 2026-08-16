Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı

Ani\'nin Fethi\'nin 962. Yıl Dönümü Kars\'ta Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 962. yıl dönümü, Ani Ören Yeri'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vali, milletvekili ve belediye başkanının konuşmalarıyla birlikte mehteran ve komando gösterileri sunuldu.

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 962. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" ekibi sınırın sıfır noktasındaki Türk bayrağını selamlayarak gösteri sundu.

Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle, minnetle andıklarını ifade ederek, "1064'ten Büyük Taarruza, Sultan Alparslan Han'dan Fatih Sultan Mehmetlere, Yavuz Sultan Selimlere ve bu memleketi ilelebet Türk yurdu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürklere ecdadın hepsi bu milletin yarınlarına imza atan evlatlarımıza yol çizen, ecdadımızın yolunda ilerleyen tüm yiğitlere selam olsun. Bu topraklar özel topraklar, bu topraklar Anadolu'nun ilk kapısı tabii Orta Asya'ya açılan topraklar. Bu topraklar vatanı ecdadın emaneti, can verdik, can vermeye devam edeceğiz. 10 binlerce şehidimizin yattığı topraklar, 10 binlerce şehidimizin Sarıkamış'ta beyaz kefen giydiği topraklar." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Ani'de açılan kapının, yedi yıl sonra Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının millete açılmasına uzanan büyük yürüyüşün başlangıcı olduğunu belirterek, "1064'te Ani'de yakılan meşale, 1071'de Malazgirt'te büyük bir zafere dönüşmüş, ardından bütün Anadolu'yu aydınlatmıştır. Bu sebeple Ani, yalnızca Kars'ın değil, Anadolu'nun vatanlaşma tarihinin ilk büyük mühürlerinden biridir." dedi.

Çalkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla ve bu coğrafyanın bütün kadim halklarıyla biz, asırlar boyunca aynı kıbleye yöneldik, aynı ezanla saf tuttuk, aynı toprakları birlikte savunduk. Malazgirt'te de beraberdik, Sarıkamış'ta da beraberdik, Çanakkale'de de beraberdik, 15 Temmuz gecesi de beraberdik. Bugün de milli birliğimize, kardeşliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'nin terörden tamamen arınması, milletimizin arasına örülmek istenen duvarların yıkılması ve bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesi, tarihimizin bize yüklediği büyük bir sorumluluktur. Bu süreçte provokasyonlara fırsat vermeyecek, ayrıştırıcı dile prim tanımayacak, milletimizin huzurunu ve devletimizin bekasını her şeyin üzerinde tutacağız."

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesiyle Anadolu'nun kapısının açıldığını belirterek, "Tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kutlu fetih, sadece bir toprak parçasının ele geçirilmesi değil, bu mazlum milletlerin üzerine doğan adalet güneşinin Türk milletinin bu topraklarda sonsuza dek var olacağının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ise Sultan Alparslan'ın Bizans ile karşılaştığı ilk er meydanı olduğunu dile getirerek, "Burası Sultan Alparslan'ın Bizans'ı alt ettiği ilk savaş meydanı ve nihayetinde burası Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı. Türklerin Anadolu'ya girişi 1071 Malazgirt'te değil Ani'den olmuştur." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi sunuldu. Ani şehrinin anahtarı ile Kafkas Halk Oyunları ekibince açılan Türk bayrağı Vali Polat'a teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi de gösteri sundu.

Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Selçuklu Devleti, Milletvekili, Ağustos, Komando, Kültür, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

22:15
Kayserispor’dan kusursuz başlangıç Sivasspor’u devirdi, 2’de 2 yaptı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 22:29:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ani'nin Fethi'nin 962. Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.