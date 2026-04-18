Ani Ören Yeri\'nde Doğa Yürüyüşü

Kars'ta, 50. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin saklı güzelliği Bostanlar Deresi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe, kurum temsilcileri, Kafkas Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan ve rehberler tarafından yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşte katılımcılara, bölgenin tarihi dokusu ve Bostanlar Deresi'ndeki arkeolojik kalıntılar hakkında bilgi verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Bayram Yığcı, yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nın amacının, halkı ve öğrencileri bu zenginliklerle buluşturmak olduğunu belirterek "Bugün Ani Ören Yeri Bostanlar Deresi'nde bir gezi düzenledik. Birçok öğrencimiz bu bölgeye ilk defa geldi ve çok mutlu oldular. Ani'nin tarihini gençlerimize tanıtarak bu farkındalığı yaşatıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Buse Genel de güzel bir gezi olduğunu ifade ederek "Bugün buraya Turizm Haftası kapsamında geldik. Rehberlerimiz tarihi yerleri bizlere anlattı. Burayı çok sevdik, atmosferi gerçekten çok etkileyiciydi." diye konuştu.