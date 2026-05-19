Anıtkabir\'de Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

ANKARA'da binlerce kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıp dua eden gençler, Anıtkabir'in avlusunda hatıra fotoğrafı çektirip, 19 Mayıs'ı kutladı.

'ANITKABİR'İ GÖRÜNCE BÜYÜLENDİM'

Elazığ'dan Anıtkabir'e ziyarete geldiğini söyleyen Gülruba Özdaşan, "Anıtkabir'i ilk defa görüyorum. Merdivenlerden çıktığımda Anıtkabir'i gördüğümde resmen büyülendim ve 30 saniye durup hayranlıkla izledim. Çok güzel bir duygu, büyük hayranlık duydum. Tüm gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Batuhan Özçoban ise "Bu anlamlı günde arkadaşlarımızla Ata'mızı ziyarete geldik. Bu özel günde öncelikle Ata'mıza ve silah arkadaşlarına minnet duygularımızı belirtmek istiyorum. Eminim ki burada bulunan herkes benimle aynı duyguları paylaşıyordur. Gayet mutluyuz çünkü Ata'mız sayesinde bu güzel günleri yaşıyoruz. Ona şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu.