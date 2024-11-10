Anıtkabir'in Tarihi Fotoğrafları Paylaşıldı - Son Dakika
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Anıtkabir'in Tarihi Fotoğrafları Paylaşıldı

MSB, Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024'teki havadan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

10.11.2024 16:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anıtkabir'in Tarihi Fotoğrafları Paylaşıldı - Son Dakika

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