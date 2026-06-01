Anka Haber Ajansı 1 Haziran Pazartesi Gündemi
Anka Haber Ajansı 1 Haziran Pazartesi Gündemi

01.06.2026 09:03  Güncelleme: 09:59
09.30 - CHP Lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu" toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın duruşmasına, 9 günlük bayram tatilinden sonra İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Ankara'daki eylemlerini bir süre önce sonlandıran Doruk Madencilik işçileri, verilen sözlerin tutulmaması üzerine İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.40 - Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Ethem Sarısülük, öldürüldüğü yerde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.00 - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün yeni yönetiminin seçileceği Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

20.30 - A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya ile karşılayacak. (İSTANBUL)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaati Merkezini ziyaret edecek, Türk toplumu ile buluşacak. (HELSİNKİ)

- ABD ile İran arasında ateşkes sürecinde yaşananlar takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

