12.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Kartal Metem Birlik Sitesinin temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00- Güzelbahçe Belediyesinin düzenlediği 10. Payamlı Bardacık Festivali başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
16.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanının açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)
18.15- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. (PARİS)
19.30- Yaşam hakkı savunucuları, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal Metem Birlik Sitesi temel atma törenine katılacak - Son Dakika
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