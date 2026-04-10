Anka Haber Ajansı 10 Nisan Cuma Gündemi

10.04.2026 09:12
09.00 - 6 Şubat depremlerinde yıkılan Said Bey Sitesi'nin karar duruşması ve Palmiye Sitesi'nin kamu görevlilerinin yargılaması öncesinde, aileler açıklama yapacak. (KAHRAMANMARAŞ)

10.00 -

TÜİK, şubat ayı sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Birleşik Kamu-İş, 18'inci kuruluş yıl dönümünü Holiday Inn Hotel'de düzenlenen etkinlikle kutlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sincan'da Ermaksan Dişli Fabrikası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası 1 Mayıs programına ilişkin Yüksel Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin satışa çıkarılmasına karşı Esatpaşa Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na yapılması planlanan emniyet binasına karşı siyasi partiler ve kent paydaşları tarafından yapılacak basın açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır İş Dünyası ile toplantıya ve Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

19.00 - Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişini kutlamak amacıyla başlatılan Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Töreni'nin 20'ncisi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlaması bekleniyor. (ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

