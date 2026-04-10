Anka Haber Ajansı 10 Nisan Cuma Gündemi

09.00 - 6 Şubat depremlerinde yıkılan Said Bey Sitesi'nin karar duruşması ve Palmiye Sitesi'nin kamu görevlilerinin yargılaması öncesinde, aileler açıklama yapacak. (KAHRAMANMARAŞ)
TÜİK, şubat ayı sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - 14.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.30 - Birleşik Kamu-İş, 18'inci kuruluş yıl dönümünü Holiday Inn Hotel'de düzenlenen etkinlikle kutlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sincan'da Ermaksan Dişli Fabrikası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.30 - DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası 1 Mayıs programına ilişkin Yüksel Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
12.30 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin satışa çıkarılmasına karşı Esatpaşa Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na yapılması planlanan emniyet binasına karşı siyasi partiler ve kent paydaşları tarafından yapılacak basın açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır İş Dünyası ile toplantıya ve Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)
19.00 - Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girişini kutlamak amacıyla başlatılan Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Töreni'nin 20'ncisi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlaması bekleniyor. (ANKARA)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçı oynanacak. (İSTANBUL)
