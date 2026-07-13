09.30 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)
10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 404 gün sonra İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakimlerin karşısına çıkacak. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro ve ticaret satış endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)
11.00 - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleriyle ilgili 6 aylık verileri açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da temaslarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - GİRESUN)
13.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
19.00 - Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek için CHP Gençlik Kolları tarafından Kuğulupark'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
20.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 yayınına katılacak. (ANKARA)
Son Dakika › Güncel › Bolu'da adalet yürüyüşü ve CHP'li başkanların duruşmaları - Son Dakika
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