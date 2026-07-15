Bugünün Gündemi: 15 Temmuz Anmaları ve Adalet Yürüyüşü - Son Dakika
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Bugünün Gündemi: 15 Temmuz Anmaları ve Adalet Yürüyüşü

15.07.2026 09:02  Güncelleme: 10:13
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Bolu'daki yangında yakınlarını kaybedenlerin adalet yürüyüşü beşinci gününde devam ediyor. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında Ankara, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'da anma törenleri düzenleniyor. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı da programlara katılacak. Ayrıca voleybol ve futbol maçları var.

- Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya başlattıkları, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" beşinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 12.30 - 22.15 - 23.00 - 23.30 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un 10. yılı nedeniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitliği ziyaret edecek, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gaziler ile yemek programına; Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenecek anma programlarına katılacak.

10.00 - 20.00 - Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Hava Şehitliği'nde şehitlerin kabri ziyaret edilecek, Valilik önünde anma programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00-20.00 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında İzmir Valiliği, Kadifekale Hava Şehitliği ziyareti düzenleyecek ve Konak Atatürk Meydanı'nda anma programı gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - İSTANBUL)

12.30 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 18.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla TBMM Camisi'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif Programı'na katılacak, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakacak, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni ziyaret edecek, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen anma törenine ve Millet Bahçesi'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

13.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

15.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne ve Başkent Millet Bahçesi'nde "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

19.00 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Fatih'ten Saraçhane'ye Mehterli Yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)

21.00 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Sırbistan ile oynayacak. (BELGRAD)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde, İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. (ATLANTA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bugünün Gündemi: 15 Temmuz Anmaları ve Adalet Yürüyüşü - Son Dakika

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