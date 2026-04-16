Anka Haber Ajansı 16 Nisan Perşembe Gündemi
Anka Haber Ajansı 16 Nisan Perşembe Gündemi

16.04.2026 09:01  Güncelleme: 09:43
09.30 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB'nin düzenlediği Belediyecilik Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların İstinaf'ta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (İSTANBUL)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Eğitim sendikaları, son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırıları protesto etmek için Kurtuluş Parkı'nda toplandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, şubat ayı ücretli çalışan istatistikleri, mart ayı motorlu kara taşıtlarını ve 2024 yılı girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticaretiistatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, GİK Üyesi Ali Topçu, İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında, "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı Genel Kurul Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde "Yaşam Nöbeti" tutacak, "Eğitimde Şiddete Son" eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.39 - Kahramanmaraş'ta bir ortaokulu düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci, öğle vakti farklı camilerde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAHRAMANMARAŞ)

13.00 - Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen saldırılara karşı iş bırakan KESK üyeleri YKM önünde toplanıp Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen 194 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğü durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapacağı başvurunun ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, engelli erişimine uygun hale getirilen İzmir Ticaret Odası'na "Kırmızı Bayrak" asılması törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Gelecek Kriz için Planlama: İklim Öngörüsü ve Politikasında Neden Kadın Liderliği Önemli" başlıklı uluslararası panelde konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.30 - Üniversite öğrencileri "Okullarda ölmek istemiyoruz" başlığı ile Alsancak ÖSYM binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İZMİR)

18.00 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Meslek Fabrikası'nın polis ablukasına alınarak tahliye edilmesine karşı İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın Meslek Fabrikası önünde başlattığı nöbetin 11'inci gününde CHP İzmir İl Gençlik Kolları'nın pankart atölyesine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

- Kahramanmaraş'ta  Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KAHRAMANMARAŞ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

