09.30 - Gelecek-Saadet Grup Toplantısı'nda Ahmet Davutoğlu konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
10.00 - Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni ve Arayış Paneli düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
10.00- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti MYK üyeleri ve DEM Parti milletvekilleri, Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek olan Kobani Davası'nı izleyecek. Parti yöneticileri duruşma öncesi mahkeme salonu önünde basın açıklaması yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de duruşmayı takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)
11.00-(TSİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-STRAZBURG)
11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- İZMİR)
11.00- Eğitim Sen Genel Merkezi, Köy Enstitülerinin 84. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
11.45- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)
12.15- Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik Dayanışması, Dev-Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
12.30 - 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)
12.30 - İzmir Sağlık Platformu 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)
13.30 - İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)
14.00 - Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor. (ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. (DOHA)
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Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.
Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde çalışmalarda bulunacak olan Balkan Araştırmaları Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.
Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine tırdan indirilen iş makinesiyle paletlenmiş demirlerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mühendisin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facia sonucunda 9 işçinin liç göçüğü altında kaldığı olayın araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçildi. Komisyonda AKP'den 10, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 2 ve Saadet Partisi'nden 1 üye yer alacak. Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilen il ve ilçe belediye başkanlarıyla 20-21 Nisan'da 'Yerel Yönetimler Çalıştay'ı düzenleyecek.
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