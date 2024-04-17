Güncel

09.30 - Gelecek-Saadet Grup Toplantısı'nda Ahmet Davutoğlu konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

10.00 - Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni ve Arayış Paneli düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

10.00- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti MYK üyeleri ve DEM Parti milletvekilleri, Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek olan Kobani Davası'nı izleyecek. Parti yöneticileri duruşma öncesi mahkeme salonu önünde basın açıklaması yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de duruşmayı takip edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ANKARA)

11.00-(TSİ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-STRAZBURG)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- İZMİR)

11.00- Eğitim Sen Genel Merkezi, Köy Enstitülerinin 84. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11.45- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)

12.15- Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik Dayanışması, Dev-Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.30 - 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)

12.30 - İzmir Sağlık Platformu 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- İZMİR)

13.30 - İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, Yüksek Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

14.00 - Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek. (DOHA)

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