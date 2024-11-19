Anka Haber Ajansı 19 Kasım Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 19 Kasım Salı Gündemi

Anka Haber Ajansı 19 Kasım Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 19 Kasım Salı gündemi

19.11.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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09.30 - Kemalettin Özdemir'in FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (ANKARA)

(10.00) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Yenidoğan Çetesi Davası'nın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin talep ve beklentilerine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - IF Wedding Fashion İzmir - 18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde düzenlenecek törenle açılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

(15.00) - TBMM Genel Kurulu'nda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - CHP Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.15 - Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, Mezitli Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehir Mezarılığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MERSİN)

22.45 - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. (NİKSİC)

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 19 Kasım Salı Gündemi - Son Dakika

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