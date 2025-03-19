09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
19.06 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç ayrı soruşturmaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 19 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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