Anka Haber Ajansı 19 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 19 Mart Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 19 Mart Çarşamba gündemi

19.03.2025 09:27
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09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

19.06 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar programında bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç ayrı soruşturmaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 19 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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