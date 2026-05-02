Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cumartesi Gündemi

02.05.2026 09:00  Güncelleme: 10:09
10.00 - CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanlığı tarafından "Nadir Hastalıklar" sempozyumu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026- 2035) Vizyon Tanıtım Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece ilçe kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Trabzonspor-Göztepe ve Samsunspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL- TRABZON- SAMSUN)

Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesi halinde Taksim ve İstiklal Caddesi yapılabilecek kutlamalar takip edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
