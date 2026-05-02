Anka Haber Ajansı 2 Mayıs Cumartesi Gündemi

10.00 - CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanlığı tarafından "Nadir Hastalıklar" sempozyumu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)
10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeni Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyeleri seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026- 2035) Vizyon Tanıtım Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece ilçe kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
17.00 - Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, kadına yönelik şiddete ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Trabzonspor-Göztepe ve Samsunspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL- TRABZON- SAMSUN)
Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesi halinde Taksim ve İstiklal Caddesi yapılabilecek kutlamalar takip edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)
