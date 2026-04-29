Anka Haber Ajansı 29 Nisan Çarşamba Gündemi

29.04.2026 09:03  Güncelleme: 09:14
09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" iddiasıyla açılan davanın görülmesine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı iş gücü istatistikleri ve nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 – CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katılımıyla üretici ve çiftçi buluşması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - AYDIN)

10.15 - Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Mağara Arama eğitimi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 12.00 - 14.00 - DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, geçmiş yıllardaki 1 Mayıs mücadelelerinde yaşamlarını yitiren emekçileri Taksim, Şişhane ve Kadıköy'de anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bahçelievler 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -  CANLI/İSTANBUL)

11.30 - CHP'nin Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Çiğli Belediyesi, CHP Genel Başkan Yardımcısılar Bihlun Tamaylıgil ve Güldem Atabay'ın katılımıyla Yılmaz Aksoy Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'da çeşitli temaslarda bulunacak. (VİYANA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

