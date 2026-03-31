Gündem: Mahkeme Davaları ve Açıklamalar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 09:04  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser harcamalarında usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 11'inci yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, şubat ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Asgari Ücret İnisiyatifi, "asgari ücrete yeniden zam" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda mağdur aileler dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi Önü'nde "İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz" buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 200'üncü günü nedeniyle yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

21.45 - Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri Play-Off finalinde Kosova Milli Takımı ile karşılaşacak. (PRİŞTİNE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:15:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.