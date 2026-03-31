Gündem: Mahkeme Davaları ve Açıklamalar

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında yaptığı "konser harcamalarında usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (ANKARA)
10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 11'inci yılında İstanbul Adliyesi'nde düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - TÜİK, şubat ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.45 - 12.45 - TBMM'de MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - Asgari Ücret İnisiyatifi, "asgari ücrete yeniden zam" talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
15.00 - TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda mağdur aileler dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
16.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi Önü'nde "İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz" buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
19.00 - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 200'üncü günü nedeniyle yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
21.45 - Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri Play-Off finalinde Kosova Milli Takımı ile karşılaşacak. (PRİŞTİNE)
