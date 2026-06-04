Günün öne çıkan gelişmeleri: İBB davası, TÜİK verileri, Erdoğan-Tchiani görüşmesi

09.30 - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sivil Katılım Zirvesi ve DİGEM açılış seremonisine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

10.00 - 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2025 yılı su ürünleri bültenini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, 123 günlük grevin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından sınıflarına geri dönecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/İSTANBUL)

12.00 - 18.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Doruk Madencilik işçilerinin Yıldızlar SSS Holding önünde yapacağı açıklamaya, Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - İzmir Barosu üyesi avukatlar, İzmir Adliyesi'nde "hukukun üstünlüğünü, demokratik toplum düzenini, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını ve halk iradesinin meşruiyetini" savunmak üzere "El Ele Adalet Zinciri" oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - TBMM İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 35. buluşmasını Silivri'de yapacak. Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da katılımıyla düzenlenen buluşmada İBB Davası mağdurlarının mesajları paylaşılacak.

12.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi anma etkinlikleri ve Dünya Çevre Günü kapsamında Büyük Saruhan Otel'de "Gediz ve Çevre Kirliliği" konulu ortak basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan daha sonra Tchiani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve karşılıklı anlaşmalar imzalanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.30 - Eğitim-Sen, Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın üçüncü yılı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.30 - Bodrum'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar için Barbaros Hayrettin Paşa Camsi'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - 19.30 - Koç Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla ATO Congresium'da tören ve resepsiyon düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

-Dışişleri Bakanı Hakan, Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. (SEUL)

22.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında ikinci maçını Hollanda ile yapacak. (BRASILIA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...