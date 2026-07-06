CHP lideri Özel, İmamoğlu'nun davalarını Silivri'de izleyecek

10.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davalarını izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyenin meclis salonunda düzenlenecek olağanüstü toplantı ile Başkan Vekili Seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan dava İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek. (İSTANBUL)

11.00 - Komedyen Tuba Ulu, sahnede yaptığı bir şaka nedeniyle İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ücret Kayıpları Raporu"yla ilgili İstanbul Vergi Dairesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Sağlık meslek örgütleri, "deprem ve salgınlarda en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının, kanser veya ağır hastalık geçirdiklerinde sözleşmelerinin feshedilerek cezalandırıldığını" belirterek, İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.45 - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

19.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İsviçre'yi konuk edecek. (İSTANBUL)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz İspanya ile karşı karşıya gelecek. (DALLAS)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...