Anka Haber Ajansı 7 Nisan Salı Gündemi
Anka Haber Ajansı 7 Nisan Salı Gündemi

07.04.2026 09:13
ANKA Haber Ajansı 7 Nisan Salı gündemi

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların İstinaf'ta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - İstanbul'da 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 17. Avrupa ITS Kongresi öncesi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut'un katılımıyla, İstanbul'un ve Avrupa'nın akıllı ulaşım vizyonununun ele alınacağı buluşma düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 14.00 - Akbelenli üreticiler, zeytinlikleri madenciliğe açan kanunun iptali başvurusunun yapıldığı Anayasa Mahkemesi önünde ve kamulaştırma kararlarının taşındığı Danıştay önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Advertisement
