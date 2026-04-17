Ankara 2026'da Kültür ve Turizmde Zirveye Çıkıyor
Ankara 2026'da Kültür ve Turizmde Zirveye Çıkıyor

17.04.2026 14:51
Ankara, 2026'da kültürel mirasını dünya ile buluşturacak ve turizmle barış mesajı verecek.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Turizm Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara, sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye'nin idari merkezi değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte bir kültür, sanat ve turizm destinasyonu olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu kapsamda 2026, Ankara'nın dünya sahnesinde daha görünür olduğu, kültürel mirasının daha geniş kitlelerle buluştuğu ve turizm potansiyelinin küresel ölçekte karşılık bulduğu özel bir yıl olacaktır. Turizm; barışın, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın dilidir" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Turizm Haftası dolayısyla yazılı açıklama yaptı. Turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığı, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu, şehirlerin kimliğinin dünyaya anlatıldığı güçlü bir köprü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu hafta bir hatırlatma niteliği taşırken, turizm ise yılın her günü sürdürülen ortak bir sorumluluk alanıdır. Bu bilinçle, Turizm Haftası'nın ülkemiz ve başkentimiz adına taşıdığı değeri bir kez daha vurguluyor; turizmin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi güçlendiren stratejik bir alan olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü şehirler, yalnızca haritalarda işaretlenen yerler değil; içinde yaşam barındıran, geçmişi bugüne taşıyan ve geleceğe iz bırakan canlı hafızalardır. Atılan her adım, o şehrin sokaklarında saklı bir hikayeyi görünür kılar; her köşe, her yapı ve her insan, bu büyük hikayenin bir parçası olur. Her rota yeni bir keşif, her keşif yeni bağdır ve bağ kuran her ziyaretçi ise yalnızca bir misafir değil; gittiği her yerde o şehrin kültürünü anlatan, tanıtan ve taşıyan bir elçidir. Bu nedenle turizm, şehirleri dünyaya açan en güçlü köprülerden biri olmanın ötesinde, kültürleri birbirine yaklaştıran evrensel bir dildir."

"Bugün bir şehirde atılan her misafir adımı, geçmişin savaşlarına karşı verilmiş sessiz ama güçlü bir cevaptır"

Tarih boyunca yaşanan savaşlar ve ayrışmalar, toplumlar arasında mesafeler oluşturmuş olsa da; turizm bu mesafeleri azaltan, insanları ortak bir zeminde buluşturan en güçlü araçlardan biri olmuştur. Bugün bir şehirde atılan her misafir adımı, geçmişin savaşlarına karşı verilmiş sessiz ama güçlü bir cevaptır. İnsanlık artık ayrışarak değil, kaynaşarak çoğalacaktır. Bu yönüyle turizm, yalnızca ekonomik bir hareketlilik değil; aynı zamanda barışın kalıcı hale gelmesine katkı sunan evrensel bir iletişim dilidir.

2026 yılı, Ankara için yalnızca bir takvim yılı değil; şehrin tarihsel birikimini, kültürel zenginliğini ve turizm vizyonunu dünyaya daha güçlü şekilde anlatacağı bir dönüm noktasıdır. Başkent Ankara, sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye'nin idari merkezi değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte bir kültür, sanat ve turizm destinasyonu olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu kapsamda 2026, Ankara'nın dünya sahnesinde daha görünür olduğu, kültürel mirasının daha geniş kitlelerle buluştuğu ve turizm potansiyelinin küresel ölçekte karşılık bulduğu özel bir yıl olacaktır. Turizm; barışın, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın dilidir. Ülkemizin dört bir yanında bu dili güçlendiren tüm emekçilere, sektör temsilcilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Turizm Haftası'nı kutluyor; 2026 Dünya Turizm Başkenti unvanıyla Ankara'mızın küresel ölçekte daha güçlü bir turizm destinasyonu haline geleceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

