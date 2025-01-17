Olay, saat 11.00 sıralarında Ankara Adliyesi'nde meydana geldi. 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaparken aniden fenalaşarak, sandalyeden düştü. Başını yere çarpan Deniz'i, mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adliyeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, kurtarılamadı. Deniz'in, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Adliyesi'nde Kalp Krizi Geçiren Katip Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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