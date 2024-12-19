Ankara Altınpark İşletmeleri\'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri şirketinde işlerine son verilen işçiler haksız yere içten çıkarıldıkları iddiasıyla basın açıklaması yaptı.

ABB'ye bağlı ANFA'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden 7 işçi, Ulus Zafer Anıtı önünde eylem yaptı. İşçiler, 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz', 'İşimizi ekmeğimizi geri istiyoruz' yazılı dövizleri taşıyarak slogan attı. İşçilerden Belgin Kamiş, yalan tutanaklarla, savunma alınmadan ve hakları verilmeden işten atıldıklarını iddia ederek, "Haklarımızı verin, bizi işlerimize iade edin ve sorumlu olan bütün yöneticiler için gerekeni bizzat kendi ellerinizle yapın. Adaletli, dürüst, şeffaf, liyakatli yönetim gelsin, bütün işçiler huzur ve barış içinde gönüllü olarak Ankara halkına hizmet etmeye devam etsin. Bizler hukuksuzlukla işlerimizden edilirken, işçimiz İsmail Ateş'in ölümüne sebep olan, sorumsuzca davranan sorumluluğu olan bütün yöneticiler hala koltuklarında oturmaktadırlar" dedi.