Ankara Altınpark İşletmeleri'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası - Son Dakika
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Ankara Altınpark İşletmeleri'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası

Ankara Altınpark İşletmeleri\'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri'nde işten çıkarılan 7 işçi, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek eylem yaptı. İşçiler, haklarını talep etti.

19.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri şirketinde işlerine son verilen işçiler haksız yere içten çıkarıldıkları iddiasıyla basın açıklaması yaptı.

ABB'ye bağlı ANFA'da çalışırken haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden 7 işçi, Ulus Zafer Anıtı önünde eylem yaptı. İşçiler, 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz', 'İşimizi ekmeğimizi geri istiyoruz' yazılı dövizleri taşıyarak slogan attı. İşçilerden Belgin Kamiş, yalan tutanaklarla, savunma alınmadan ve hakları verilmeden işten atıldıklarını iddia ederek, "Haklarımızı verin, bizi işlerimize iade edin ve sorumlu olan bütün yöneticiler için gerekeni bizzat kendi ellerinizle yapın. Adaletli, dürüst, şeffaf, liyakatli yönetim gelsin, bütün işçiler huzur ve barış içinde gönüllü olarak Ankara halkına hizmet etmeye devam etsin. Bizler hukuksuzlukla işlerimizden edilirken, işçimiz İsmail Ateş'in ölümüne sebep olan, sorumsuzca davranan sorumluluğu olan bütün yöneticiler hala koltuklarında oturmaktadırlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Altınpark İşletmeleri'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Altınpark İşletmeleri'nde Haksız İşten Çıkarma İddiası - Son Dakika
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