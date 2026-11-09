Ankara Barosu, 2027 Adalet Bakanlığı bütçesi için 15 maddelik talep listesi yayımladı

(ANKARA) - Ankara Barosu, 2027 yılı Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarının çözümü için 15 maddelik talep listesi yayımladı. CMK ücretlerinin artırılması, genç avukatlara prim desteği, stajyer avukatlara düzenli ücret, vergi yükünün azaltılması ve avukata yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulunan Baro, savunma hakkının güçlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Ankara Barosu, 2027 yılı Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, avukatların ekonomik ve mesleki güvencelerinin güçlendirilmesi ve yurttaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumlarına çağrıda bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu olarak, 2027 yılı Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde savunma makamının ekonomik ve mesleki sorunlarının bütüncül biçimde ele alınmasını, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerin karşılık bulmasını ve gerekli yasal düzenlemeler için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Avukatların ekonomik ve mesleki güvencelerinin güçlendirilmesi, savunma hakkının etkin kullanılması ve yurttaşların adalete erişiminin sağlanması bakımından temel bir gerekliliktir. Bu doğrultuda, ilgili tüm kamu kurumlarının sorumluluk üstlenmesini, gerekli kaynakların ayrılmasını ve savunmanın güçlendirilmesine yönelik kalıcı politikaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz." denildi.

Baronun taleplerinde şunlar sıralandı:

"CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi, ödemelerin gecikmeksizin yapılması ve bu hizmetlerdeki vergi yükünün azaltılması. Adli yardım hizmetlerine ayrılan kamu kaynaklarının artırılması, avukatlık ücretlerinin güncel ekonomik koşullara uygun biçimde belirlenmesi ve ekonomik gücü yetersiz yurttaşların adalete erişiminin etkin biçimde güvence altına alınması. Avukatlık hizmetlerinde KDV oranlarının düşürülmesi, gelir vergisi ve stopaj uygulamalarının gözden geçirilmesi, mesleğin kamu hizmeti niteliği ve avukatların ekonomik koşulları gözetilerek adil ve sürdürülebilir bir vergilendirme sisteminin oluşturulması. Kaldırılan genç girişimci Bağ-Kur prim desteğinin yeniden yürürlüğe konulması, destek süresinin ve kapsamının genişletilmesi, mesleğe yeni başlayan avukatların sosyal güvenlik yüklerinin hafifletilmesi.

Mesleğe yeni başlayan avukatlara objektif koşullara bağlı büro kuruluş hibesi, uygun koşullu finansman ve mesleki donanım desteği sağlanması; baroların ortak çalışma alanları oluşturmasına kamu kaynaklarından katkı sunulması. Avukatlık stajı süresince stajyer avukatlara kamu kaynaklarından düzenli ücret ödenmesi, sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması ve stajın ekonomik engellerden bağımsız biçimde sürdürülebilmesi. Kamuda görev yapan avukatların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, ücret ve ek gösterge eşitsizliklerinin giderilmesi, mesleki bağımsızlıklarına uygun çalışma koşullarının sağlanması ve mesleğin niteliğiyle bağdaşmayan katı mesai denetimi uygulamalarının gözden geçirilmesi. Avukatların ağır hastalık, doğum, evlat edinme ve zorunlu bakım sorumluluğu dönemlerinde gelir ve prim desteğinden yararlanabilmesi; mesleki mazeretlerin açık ve öngörülebilir kurallara bağlanması, müvekkillerin haklarını da koruyacak geçici mesleki destek mekanizmalarının oluşturulması.

Hak kayıplarının önlenmesi amacıyla avukatla temsil zorunluluğunun uygun dava ve işlem türlerinde genişletilmesi, ekonomik gücü yetersiz yurttaşlar için adli yardım güvencesinin sağlanması; şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi ve etkin biçimde denetlenmesi. Avukatlık yetkisi bulunmayan kişi ve kuruluşların hukuki danışmanlık, dava ve takip işi üstlenmesinin önlenmesi; hasar danışmanlığı, alacak takibi ve benzeri adlarla yürütülen yetkisiz faaliyetler ile ücret veya komisyon karşılığı iş sağlama uygulamalarına karşı etkili denetim ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması. Avukatlara yönelik şiddet, tehdit ve baskının önlenmesi için etkili hukuki ve idari tedbirlerin alınması; avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle karşılaştıkları engellerin kaldırılması, savunma hakkının ve mesleki bağımsızlığın güvence altına alınması.

Avukatların müvekkilleriyle gizlilik içinde ve gereksiz beklemeye maruz kalmaksızın görüşebilmeleri için yeterli görüşme odası, personel ve teknik altyapının sağlanması; mesleki belge alışverişinin, dosya üzerinde çalışmanın ve müdafi yardımından etkin biçimde yararlanma hakkının güvence altına alınması. Ankara'daki adliyeler başta olmak üzere yargı hizmetlerinin sunulduğu alanlarda fiziki kapasitenin artırılması, personel eksikliklerinin giderilmesi, avukatların çalışma ve görüşme alanlarının iyileştirilmesi, dijital yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması. Adliyelerin, ceza infaz kurumlarının ve dijital yargı sistemlerinin engelli avukatlar bakımından erişilebilir hale getirilmesi; yardımcı teknoloji, donanım ve ihtiyaç duyulan çalışma düzenlemelerinin kamu kaynaklarıyla desteklenmesi. Makul sürede yargılanma hakkının güvence altına alınması, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğine uygun uygulanması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, yargı bağımsızlığını ve hukuki güvenliği güçlendirecek somut düzenlemelerin hayata geçirilmesi."