(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, avukat İlker Atamer'in sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanmasına ilişkin, "Avukatlar da herkes gibi düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bir paylaşımın ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıp aşmadığı tartışılırken, tutuklamayı zorunlu kılan somut nedenler ortaya konmadan anayasal güvence altındaki kişi özgürlüğüne bu denli ağır bir müdahalede bulunulması ölçüsüzdür" açıklamasını yaptı.

Şimşek Çağlayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız Avukat İlker Atamer'in bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmasına ilişkin süreci biz de tüm meslektaşlarımız gibi yakından takip ediyoruz. Ne yazık ki son günlerde tutuklama tedbiri peşin cezalandırma aracına dönüşmüş durumda. Meslektaşımız hakkında verilen karar da bunun somut bir örneği.

Avukatlar da herkes gibi düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bir paylaşımın ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıp aşmadığı tartışılırken, tutuklamayı zorunlu kılan somut nedenler ortaya konmadan anayasal güvence altındaki kişi özgürlüğüne bu denli ağır bir müdahalede bulunulması ölçüsüzdür.

Bir avukatın açıkladığı düşünce nedeniyle tutuklanması, bütün meslektaşlarımızın ifade özgürlüğü üzerinde baskı yaratır. Bu baskı, savunmanın bağımsızlığını da zedeler."