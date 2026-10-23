Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Yaşar ve Taşcıer ile adalete erişim için görüştü - Son Dakika
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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Yaşar ve Taşcıer ile adalete erişim için görüştü

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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Yaşar ve Taşcıer ile adalete erişim için görüştü
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Ankara Barosu Başkanı Çağlayan, Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar ve YENİ Parti Ankara Milletvekili Taşcıer ile görüştü. Görüşmelerde yeni adliye binasının ulaşımı, baronun hizmet binası ve kadınlarla çocukların adalete erişimi için Gelincik Merkezi iş birliği ele alındı.

(ANKARA)- Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile bir araya geldi.  Yaşar'ın ziyaretinde yeni adliye binasının çevresindeki ulaşım ihtiyaçları, baronun hizmet binası ihtiyacı ve kadınlarla çocukların adalete erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Tuğba Ejder ile birlikte baroya nezaket ziyaretinde bulundu. Heyeti, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan kabul etti.

Ziyarette, Ankara'da yapımı devam eden yeni adliye binasının çevresinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ankara Barosu'nun yeni hizmet binası ihtiyacı da gündeme alınarak yer temini konusunda değerlendirilebilecek olanaklar görüşüldü.

Baronun çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması, özellikle şiddete maruz bırakılan kadınların ve çocukların adalete erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Ankara Barosu Gelincik Merkezi ile iş birliği yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. Barodan yapılan açıklamada, Taşcıer'e ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA
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