(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Görüşmede, hukuk eğitimi ile mesleki uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi, hukuk öğrencilerinin mesleğe hazırlanma süreçleri ve staj eğitimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Barodan yapılan açıklamada, Prof. Dr. İbrahim Ermenek'e nazik ziyareti ve iş birliğine yönelik yaklaşımı için teşekkür edildi.