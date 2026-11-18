Ankara Barosu Başkanı, Hukuk Fakültesi Dekanı ile staj eğitimini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede hukuk eğitimi, mesleğe hazırlık ve staj eğitimi ele alındı; baro ziyaret için teşekkür etti.
(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Görüşmede, hukuk eğitimi ile mesleki uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi, hukuk öğrencilerinin mesleğe hazırlanma süreçleri ve staj eğitimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Barodan yapılan açıklamada, Prof. Dr. İbrahim Ermenek'e nazik ziyareti ve iş birliğine yönelik yaklaşımı için teşekkür edildi.
Kaynak: ANKA
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