Ankara Barosu, duruşma salonlarındaki yoğunluk için Başsavcı Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu, duruşma salonlarındaki yoğunluk için Başsavcı Özcan'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu, duruşma salonlarındaki yoğunluk için Başsavcı Özcan\'ı ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Barosu yönetimi, Başsavcı Murat Özcan'ı ziyaret ederek duruşma salonlarındaki yoğunluğu ve adliyenin fiziki koşullarını ele aldı. Yeni açılan mahkemelerle artan yoğunluk, duruşma saatlerindeki aksaklıklar ve avukat otoparkı geçişine yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

(ANKARA) - Ankara Barosu yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'ı ziyaret ederek duruşma salonlarındaki yoğunluk, duruşma saatlerinde yaşanan aksaklıklar ve adliyenin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ele aldı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Ankara Batı Adliyesi'nde avukat, hakim ve savcılar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile mesleki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlayacak çalışma koşulları ele alındı.

Ziyarette, adliyenin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ve avukat otoparkından adliyeye geçişleri kolaylaştıran düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Yeni açılan mahkemelerle birlikte duruşma salonlarında artan yoğunluk ve duruşma saatlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri de görüşüldü. Süreçte karşılıklı iletişim ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ankara Barosu açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'a ev sahipliği ve avukatların sorunlarının çözümüne yönelik yapıcı yaklaşımı nedeniyle teşekkür edildi.

Ziyarete Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici, Genel Sekreteri Birgül Tavşan Kayıran, Saymanı Zafer Doğan Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Canatan Köse de katıldı.

Kaynak: ANKA
Murat ÖzcanBaşsavcıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
11:58
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak adım
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:19:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Barosu, duruşma salonlarındaki yoğunluk için Başsavcı Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei