Ankara Barosu, duruşma salonlarındaki yoğunluk için Başsavcı Özcan\'ı ziyaret etti

(ANKARA) - Ankara Barosu yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'ı ziyaret ederek duruşma salonlarındaki yoğunluk, duruşma saatlerinde yaşanan aksaklıklar ve adliyenin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ele aldı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Ankara Batı Adliyesi'nde avukat, hakim ve savcılar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile mesleki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlayacak çalışma koşulları ele alındı.

Ziyarette, adliyenin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ve avukat otoparkından adliyeye geçişleri kolaylaştıran düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Yeni açılan mahkemelerle birlikte duruşma salonlarında artan yoğunluk ve duruşma saatlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri de görüşüldü. Süreçte karşılıklı iletişim ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ankara Barosu açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan'a ev sahipliği ve avukatların sorunlarının çözümüne yönelik yapıcı yaklaşımı nedeniyle teşekkür edildi.

Ziyarete Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici, Genel Sekreteri Birgül Tavşan Kayıran, Saymanı Zafer Doğan Bilgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Canatan Köse de katıldı.