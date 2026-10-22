Ankara Barosu heyeti Vali Canbolat\'ı ziyaret ederek avukatların sorunlarını görüştü

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki heyet, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Görüşmede, avukatların kolluk birimlerinde ve kamu kurumlarında mesleki faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlar, dezavantajlı grupların adalete erişimi ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal C. Binici, Genel Sekreter Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Sayman Av. Zafer Doğan Bilgin, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, avukatların, kolluk birimlerinde ve kamu kurumlarında mesleki faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlar değerlendirildi, müvekkilleriyle görüşme ve ifade işlemlerine katılma süreçlerinde yaşanan güçlükler ile bilgi ve belgeye erişimde ve vekaletnameye dayalı işlemlerde karşılaşılan bürokratik engeller gündeme getirildi.

Adliye çevresinde avukatlara ait araçların çekilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenleme ihtiyacı da görüşmede ele alındı.

Görüşmede, kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların adalete erişimini güçlendirecek ortak projelerin geliştirilmesine ilişkin işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Ankara Barosu, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve toplumun adalete erişiminin güçlendirilmesi için kurumlar arası iletişim ve dayanışmayı önemsiyor; görüşmede ele alınan konuların somut ve kalıcı adımlara dönüşmesini temenni ediyoruz. Sayın Valimize nazik ev sahipliği, meslektaşlarımızın sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ediyor; iletişim ve iş birliğimizin güçlenerek sürmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.