Ankara Barosu'nda başkanlığa dört aday yarışacak, kurul 2 bin 641 imzayla başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Barosu'nda başkanlığa dört aday yarışacak, kurul 2 bin 641 imzayla başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu\'nda başkanlığa dört aday yarışacak, kurul 2 bin 641 imzayla başlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Barosu 69. Olağan Genel Kurulu, genel kurul için gereken 2 bin 641 imzanın tamamlanmasının ardından başlayacak. Baro başkanlığına dört aday yarışacak; ilk gün görüşmeler, ikinci gün 09.00-17.00 arasında seçimler yapılacak.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Genel Kurul'un başlaması için gerekli 2 bin 641 imzanın tamamlanması beklenirken, baro başkanlığı için dört aday yarışacak.

Ankara Barosu'nun iki gün sürecek 69. Olağan Genel Kurulu, genel kurulun yapılması için gerekli olan 2 bin 641 imza sayısının tamamlanmasının ardından başlayacak.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen gruplar stantlarını açtı. Seçime girecek Avukat Hakları Grubu Ankara, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu, Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSA) ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Boyun Eğmeyen Hukukçular da stant açtı. ÇHD, masasında tutuklu Onursal Genel Başkan Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın "Hukuk diye helvadan put yapmışsınız acıkınca yiyorsunuz" sözlerinin de olduğu fotoğrafına yer verdi.

Genel Kurulun ilk gününde görüşmeler, ikinci gününde ise baro organları için 09.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapılacak.

DÖRT ADAY YARIŞACAK

Baro başkanlığı için dört aday yarışacak. Avukat Hakları Grubu Ankara'nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu'nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan başkanlık için yarışacak.

Ankara Barosu'nda 26 bin 206 üyesiyle en güçlü grup olan Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun düzenlediği ön seçimde Elçin Özge Şimşek Çağlayan 2 bin 533 oy alarak başkan adayı olmuştu. Çağlayan'ın en yakın rakibi Mevcut Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ise 2 bin 393 oy almıştı.

ÖNCEKİ SEÇİMİ DEMOKRATİK SOL AVUKATLAR KAZANMIŞTI

Ankara Barosu'nun önceki seçiminde 24 bin 453 üyeden 14 bin 443'ü oy kullanılmıştı. Seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubu adayı Mustafa Köroğlu 4 bin 544 oy alarak seçimi kazanmış, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) adayı Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy, Ankara Barosu Değişim Grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan 310 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez 2 bin 27, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Hakan Erdem 2 bin 110 oy, Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Özgür Piroğlu 166 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise 784 oy almıştı.

Kaynak: ANKA
PolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:46:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Barosu'nda başkanlığa dört aday yarışacak, kurul 2 bin 641 imzayla başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei