Ankara Barosu, tutuklanan hayvan hakları savunucusuna destek açıklaması yaptı

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(ANKARA) - Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Şanlıurfa'dan sahiplenerek tedavi ve bakımları için Ankara'ya getirdiği köpeklerin kuduz olduğu iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'ye destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Toplumu kutuplaştırmak isteyen, hayvanları ve onların haklarını savunan insanları hedef göstererek nefret suçu işleyenlerle ilgili gereğinin yapılması için tüm kamu kurumlarına ve adli mercilere çağrıda bulunuyoruz. Buket Özgünlü derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nun tutuklanmasına Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Hayvan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Başer, şunları söyledi:

"Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantina bölgesine 120 km uzaklıktaki Siverek Barınağı'ndan, kuduzla hiçbir ilgisi olmayan hasta ve bakımsız hayvanları Belediye tarafından düzenlenen tutanakla sahiplenerek tedavi için Ankara'daki yaşam alanına getirirken, İçişleri Bakanlığı ve Valilik talimatıyla yakalanarak gözaltına alınması ve 10 haziran pazartesi günü 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi de bu algı operasyonunun sonuçlarından biridir.

Toplumu kutuplaştırmak isteyen, hayvanları ve onların haklarını savunan insanları hedef göstererek nefret suçu işleyenlerle ilgili gereğinin yapılması için tüm kamu kurumlarına ve adli mercilere çağrıda bulunuyoruz. Buket Özgünlü derhal serbest bırakılmalıdır. Ülke çapında bir an önce kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı, 5199 sayılı kanuna uygun olarak yerel yönetimlerce kısırlaştırılıp aşılanan hayvanlar alındığı yere geri bırakılmalıdır. Kanuna aykırı davranan şahıs ve yerel yönetimlerin yetkilileri hakkında caydırıcı cezalar uygulanmalıdır Hayvanlara yönelik işlenen fiillerle ilgili cezalar artırılmalı ve caydırıcı olması bakımından yatarı olan hapis cezaları verilmelidir. Nefret söylemleriyle toplumu yanlış yönlendiren topluluk ve paylaşımlarla ilgili gereken tedbirler alınarak buna sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ankara Barosu olarak tüm hak ihlallerinin karşısında olduğumuz gibi hayvanlar için de adalet arayışımızı sürdürerek sürecin takipçisi olacağımızı bugün buradan da duyuruyoruz."