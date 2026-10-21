Ankara Barosu, tutuklu gazeteciler için 24 Ekim'de dayanışma eylemine katılacak - Son Dakika
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Ankara Barosu, tutuklu gazeteciler için 24 Ekim'de dayanışma eylemine katılacak

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Ankara Barosu, tutuklu gazeteciler için 24 Ekim\'de dayanışma eylemine katılacak
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Ankara Barosu, gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki olarak 24 Ekim saat 14.00'te düzenlenecek dayanışma eylemine katılacağını duyurdu. Baro, tutuklamaların basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik kaygıyı derinleştirdiğini belirtti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki göstererek basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak amacıyla 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek dayanışma eylemine katılacaklarını duyurdu.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Murat Ağırel ile İsmail Arı'nın tutuklanması ve basın özgürlüğüne yönelik müdahaleler konusunda duyduğumuz kaygıyı derinleştirmiştir.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü, demokratik toplum düzeninin ve halkın haber alma hakkının temel güvencelerindendir. Gazetecilik faaliyetlerine yönelik adli işlemlerin bu anayasal güvenceler, hukuk devleti ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda değerlendirilmesi zorunludur. Özellikle kişi özgürlüğüne müdahale eden tedbirlerde somut gerekçe, zorunluluk ve ölçülülük ilkelerine titizlikle uyulması, hukukun üstünlüğünün gereğidir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumakla görevli olan Ankara Barosu, özgür basının ve halkın haber alma hakkının korunmasını kurumsal sorumluluğunun ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Bu sorumluluk ve kararlılıkla gazetecilerin dayanışma çağrısına katılıyor, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak üzere gazetecilerin yanında, alanda olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA
Murat AğırelPolitikaGüncelSon Dakika

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