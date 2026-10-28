Ankara Barosu, yeni adliye binasında avukat taleplerini Başsavcı Çelik\'e iletti

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve beraberindeki baro yöneticileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i ziyaret etti. Görüşmede avukatlar ile adliyede görev yapan hakim, savcı ve personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, adliyede uygulamada yaşanan sorunlar, ceza infaz kurumlarındaki avukat görüşmelerine ilişkin sorunlar ve yapımı devam eden yeni adliye binasının fiziki planlaması ele alındı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal C. Binici, Genel Sekreteri Av. Birgül Tavşan Kayıran ve Saymanı Av. Zafer Doğan Bilgin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, avukatlar ile adliyede görev yapan hakim, savcı ve personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile mesleki faaliyetlerin etkin ve uyumlu şekilde yürütülmesi ele alındı. Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin de değerlendirildiği görüşmede, adliye içerisinde avukatların girişine kapatılan koridora ilişkin sorunun çözülmesi ve ön bürolarda yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik talepler iletildi.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ SORUNLAR GÜNDEME GELDİ

Görüşmede ceza infaz kurumlarında avukatların yaşadığı sorunlar da gündeme getirildi. Bu kapsamda avukat görüş alanlarına su sebili yerleştirilmesi, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik imkanların sağlanması ve müvekkil görüşmelerinde yaşanan uzun bekleme sürelerinin kısaltılması talepleri ele alındı.

YENİ ADLİYE BİNASINDA AVUKATLARIN İHTİYAÇLARI KONUŞULDU

Yapımı devam eden yeni adliye binasına ilişkin değerlendirmelerde ise fiziki planlamada avukatların ihtiyaçlarının gözetilmesi, çalışma alanlarının yeterliliği ile ulaşım, trafik ve otopark sorunlarına yönelik alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Ankara Barosu, ziyaret kapsamında mesleki süreçlerde karşılaşılan sorunların çözümünde kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekildiğini bildirdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, taleplere gösterdiği ilgi, yapıcı yaklaşımı ve ev sahipliği nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'e teşekkür edildi.