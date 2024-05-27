Ankara Beypazarı'nda Köy Sakinleri Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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Ankara Beypazarı'nda Köy Sakinleri Yağmur Duası Yaptı

Ankara Beypazarı\'nda Köy Sakinleri Yağmur Duası Yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 6 köyün sakinleri, asırlardır süregelen yağmur duası geleneği için bir araya geldi. Depelardı köyleri olarak bilinen köylerdeki vatandaşlar, Depelarkası Derneği tarafından organize edilen etkinlikte Erenler Türbesi'nde buluştu. Programda Kuran tilaveti ve mevlit okunmasının ardından yağmur duası yapıldı. Ayrıca, eski bir vaiz tarafından küs olan dayı ve yeğen barıştırıldı. Dernek başkanı, her yıl bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ve köylülerin birbirleriyle kucaklaşarak barıştığını belirtti.

27.05.2024 11:09
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 6 köyün sakinleri, bölgede asırlardır sürdürülen yağmur duası geleneği için ellerini semaya açtı.

Vatandaşlarca "Depelardı köyleri" şeklinde anılan 1990 rakımlı Keltepe mevkisindeki Dudaş, Yıldız, Nuhhoca, Dağşeyhler, Aşağıgüney ve Yukarıgüney'deki köylüler, Depelarkası Derneğinin organizesiyle geleneksel yağmur duası için Erenler Türbesi'nde buluştu.

Mikail Mahallesi'ndeki programda Kuran'ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasının ardından yağmur duası yapıldı. Daha sonra cami avlusu ve okulun bahçesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca, İl müftülüğü eski vaizlerinden Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, yıllardır küs olan dayı ve yeğeni barıştırdı. Yeğen Mehmet Çakıroğlu, dayısı Durmuş Çiftçi'nin elini öptü, ikili kucaklaşarak helalleşti.

Dernek Başkanı Bekir Demir, asırlardır süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını, her yıl 6 köy muhtarlığı olarak ramazan ayında iftar ve bu zamanlarda da yağmur duasında buluştuklarını belirterek, "Rabbim inşallah rahmetini de verecek. Yaşlısı genci bir araya geldik, yağmur duası öncesinde tüm köylüler birbiriyle kucaklaştı, küsler barıştı, akabinde yağmur duasında bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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