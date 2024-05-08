Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 7/24 Uzman Hekim Poliklinik Uygulamaları İddiası Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 7/24 Uzman Hekim Poliklinik Uygulamaları İddiası Asılsız Çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 7/24 Uzman Hekim Poliklinik Uygulamaları İddiası Asılsız Çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği, hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Hastanede mevzuat çerçevesinde ihtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde uygulama yapıldığı belirtildi. Ayrıca, eğitim araştırma hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması dışında 7/24 hizmet verilmediği vurgulandı. Hastane yetkilileri, meslektaşların gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica etti.

08.05.2024 02:37
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 7/24 Uzman Hekim Poliklinik Uygulamaları İddiası Asılsız Çıktı - Son Dakika

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