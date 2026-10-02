Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde "Normal Doğum Haftası" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde "Normal Doğum Haftası" etkinliği yapıldı

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Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde "Normal Doğum Haftası" etkinliği yapıldı
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- Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol: "Normal doğumun artırılması konusunda yönetmeliğin güçlendirilmesi, sahadaki eksikliklerin giderilmesi, hastanelerin desteklenmesiyle birlikte ilk defa primer sezaryen sayısında düşüş yaşadığımız bir dönemi gördük" Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe: "Doğum yapılan hastanelerimizin tamamı Anne Dostu Hastane kapsamına girmiş oldu. Riskli gebelik uygulamasıyla da tüm gebelerimizi uçtan uca sistem üzerinden takip ediyoruz"

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Normal doğumun artırılması konusunda yönetmeliğin güçlendirilmesi, sahadaki eksikliklerin giderilmesi, hastanelerin desteklenmesiyle birlikte ilk defa primer sezaryen sayısında düşüş yaşadığımız bir dönemi gördük." dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "1-7 Ekim Normal Doğum Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, etkinlikte yaptığı konuşmada, normal doğum oranlarının teşvik edilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demirkol, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde fiziki anlamda çok güzel hastanelerin yapıldığını belirterek, "25 yıldır gelinen noktada Türkiye sağlık sisteminde öncü ve önder olacak işler yaptı. Altyapılarımızı tamamladık bunu tıbbi cihazlarımızla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Demirkol, şöyle devam etti:

"Normal doğumun artırılması konusunda yönetmeliğin güçlendirilmesi, sahadaki eksikliklerin giderilmesi, hastanelerin desteklenmesiyle birlikte ilk defa primer sezaryen sayısında düşüş yaşadığımız bir dönemi gördük."

"Doğum yapılan hastanelerin tamamı Anne Dostu Hastane"

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 3 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı"nın başlatıldığını hatırlattı.

Eylem planıyla Türkiye genelinde bir seferberliğin başladığını ifade eden Kurtcebe, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde 2024'te bilim kurulu oluşturduklarını söyledi.

Kurtcebe, bilim kurulunda başhekimler, perinatoloji uzmanları ve sağlık hizmetlerinin çalışmalar yaptığı belirterek, "Doğum yapılan hastanelerimizin tamamı da Anne Dostu Hastane kapsamına girmiş oldu. Riskli gebelik uygulamasıyla da tüm gebelerimizi uçtan uca sistem üzerinden takip ediyoruz." diye konuştu.

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise Türkiye'de ve dünyada doğum oranlarının düştüğünü anımsatarak, normal doğum eyleminin bir amacının da doğurganlık hızını artırmak olduğunu söyledi.

Tekin, 2024'te devreye giren Normal Doğum Eylem Planı'nın ise meyvelerini vermeye başladığını ifade ederek, "Bu yıl sezaryen oranı yüzde 59'lara kadar geriledi. Anne adaylarının algısının çok değiştiğini görüyoruz. Bu konuda çok iletişim çalışmaları yapıldı." diye konuştu.

Tekin, gebe okullarına başvuran ve eğitim alan gebelerde de artış olduğunu anlattı.

Normal doğumun faydalarından bahseden Tekin, doğum şeklinin epigenetik bir etkisi olduğunu söyledi.

Tekin, sağlık okuryazarlığındaki artışın gebeler üzerinde de olumlu etkileri olduğuna işaret ederek, "Bize başvuran gebeler 'Hocam ben suda doğum istiyorum', 'suni sancı istemiyorum' ya da 'hiçbir müdahale istemiyorum' diye geliyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Anne Dostu Hastane kriterlerinin başında da bu müdahalelerin sınırlandırılması var. Anne adaylarımızda bilinç düzeyi çok yükseldi. Artık kimse doğum ağrısından korkmuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesimi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: AA
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