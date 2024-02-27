Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara Halkı Memnun ve Destek Veriyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara Halkı Memnun ve Destek Veriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara Halkı Memnun ve Destek Veriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara halkının kendilerini desteklediğini ve memnun olduğunu belirtti. Yavaş, belediyelerin vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini vurgulayarak, görev süresince şeffaf bir şekilde bütçelerini ve harcamalarını paylaştıklarını söyledi. Yavaş, ayrıca diğer siyasi partilerin şimdi vaat olarak sunduğu projeleri 5 yıldır hayata geçirdiklerini ifade etti.

27.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek." dedi.

Yavaş, CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, belediyelerin, doğumdan ölüme kadar vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini belirtti.

Görevi süresince bütçelerini ve harcamalarını şeffaf şekilde paylaştıklarını söyleyen Yavaş, yerel seçimlerdeki bütün adayların göreve gelmeden önceki ve sonraki mal beyanlarını açıklaması gerektiğini ifade etti.

"Artık ülkemiz yolsuzluk belasından kurtulsun. Ankara'da 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, kin ve ayrımcılığı tarihe gömdük. Bundan sonra inşallah olmayacak" diyen Yavaş, 5 yıldır hayata geçirdikleri projelerin şimdi diğer siyasi partilerce vaat olarak sunulduğunu söyledi.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara Halkı Memnun ve Destek Veriyor - Son Dakika

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