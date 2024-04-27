Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyük Savunma Mitingi\'ne Destek Verdi

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HABER - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - "Büyük Savunma Mitingi"ne destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar öncülüğünde avukatlar Anıtpark'ta "Büyük Savunma Mitingi" düzenledi. Binlerce avukatın kaldığı mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek verdi.

Miting alanına gelen Mansur Yavaş, yoğun alkışlarla karşılandı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan Yavaş, mitinge desteğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanım, 81 ilden gelen baro başkanlarımız hepiniz Ankaramıza, başkentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan hukuka, adalete olan güveniniz bizleri ayakta tutuyor. Çünkü daha fazla adalet, daha fazla hukuk inşallah ülkemizde önümüzdeki günlerin daha güzel olmasına yol açacak. Mesleğin sıkıntılarını elbette biliyoruz. Ben her ne kadar eski bir meslektaşınız da olsam kızım şu anda fiilen avukatlık yapıyor. Ama kendimizde belediyelerimiz ile ilgili davalarda hukukun ve adaletin eksikliğini gerçekten hissediyoruz. Sığınacağımız tek yer hukuk, adliye ve adalet. Dolayısıyla bu büyük savunma yürüyüşünü ve büyük mücadelenizi sonuna kadar desteklediğimi bildiriyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."