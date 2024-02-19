Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi İletişim Fakültesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin şeffaf bir şekilde ihaleler yaptığını ve ihtiyaç olmayan hiçbir projeye para harcamadıklarını belirtti. Yavaş, belediye başkanlarının asli görevlerinin kentin altyapısı, sağlıklı su ve toplu ulaşım gibi konular olduğunu vurgulayarak, gereksiz projelerin insanların ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini ifade etti. Ayrıca Yavaş, yerel yönetimlerdeki yetki sorununa dikkat çekerek, belediye başkanlığının önemli bir makam olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

19.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bütün ihaleleri şeffaflıkla yaptıklarını, ihtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Atılım Üniversitesi İletişim Fakültesinin 2023-2024 Bahar Dönemi Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yavaş, belediye başkanlarının kamu görevlilerinden tek farkının seçilerek gelmeleri olduğunu ifade etti.

Belediyelerin önceliklerinin kentin altyapısı, sağlıklı su ve toplu ulaşım gibi konular olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Her belediye başkanının bir çılgın projesi var. Bu çılgın projelerin birçoğunun da çöp proje olduğunu görürsünüz. Ama bunun hesabını soracak bir merci yok. Gereksiz proje adı altında o kadar çok paralar harcanıyor ki halbuki insanların ihtiyaçları bellidir." diye konuştu.

Ankara'da destek alan ailelerin çocuklarının hayata eşit şartlarda başlamadığını söyleyen Yavaş, bu sorunları fark ederek yaklaşık 60 bin ortaokul ve lise öğrencisine ücretsiz biniş kartı verdiklerini, kantinlerle yaptıkları anlaşma kapsamında öğrencilere günlük 25 liralık alışveriş yapma hakkı tanındığını ayrıca girdikleri sınavlarının tümünün ücretini ödediklerini anlattı.

"İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım"

Yavaş, yerel yönetimlerde en büyük sorunun belediye başkanlarının yetkisi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz bütün ihaleleri açık yaptık, şeffaf yaptık. İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım. Ama bir başkası gelip veya bir başka kentte 'Ben proje yapıyorum' adı altında asli ihtiyaçları bırakıp başka yere para harcayabiliyor. Bu bir sorun. Bunun önüne geçmenin yollarından bir tanesi belediye başkanlığını önemli bir makam olmaktan çıkarıp buradaki herhangi bir dekan gibi, Ankara'daki herhangi bir kamu kuruluşundaki il müdürü seviyesinde gibi insanların görmesini istiyorum."

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Ankara, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İhtiyaç olmayan hiçbir projeye beş kuruş para yatırmadım - Son Dakika
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