Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulundu

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yeni seçilen 16 ilçe belediye başkanıma diyorum ki, 'Seçildiniz, seçim bitti. Ankara halkı mührü size verdi. Bundan sonra size düşen, oy versin vermesin herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmaktır.'" dedi.

Yavaş, Mamak Belediyesi önünde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarına göre Mamak Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Veli Gündüz Şahin ile vatandaşlara seslendi.

Belediyenin insanların doğumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurum, belediye başkanının da o kentin annesi, babası, kardeşi olduğunu ifade eden Yavaş, "Nasıl bir aile reisi evinde yaşayan herkesin sağlığını, eğitimini, her şeyini düşünüyorsa belediye başkanının da önceliği buradadır. Belediye milletin yüzüdür. Valilik, kaymakamlık devletin yüzüdür ama belediyeler milletin yüzüdür." diye konuştu.

Yavaş, önceki dönem seçildiğinde ilçe belediye başkanlarına birlikte çalışmayı teklif ettiğini ancak herkesten olumlu yanıt alamadığını belirterek, "Yeni seçilen 16 ilçe belediye başkanıma diyorum ki, 'Seçildiniz, seçim bitti. Ankara halkı mührü size verdi. Bundan sonra size düşen, oy versin vermesin herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmaktır.'" ifadelerini kullandı.

Kimseyi ayırmadan herkese eşit davranacaklarını dile getiren Yavaş, "Bize oy vermeyenleri rencide edecek hiçbir konuşma yapmadık. Bu da çok önemli. Tercihlerini rakip partilerden yana kullananlara da saygı duyacağız. Onları ötekileştirmeyeceğiz. İleride aday olacak arkadaşlar onları tekrar kazanacak." şeklinde konuştu.

Mamak Belediyesinde çalışanlara seslenen Yavaş, "Asla tedirgin olmayın. İşini yapan herkes alnının terini mutlaka alacaktır. Hak ettiği makamları mutlaka alacaktır, bundan emin olunuz." dedi.

Şahin, Mamaklılara teşekkür etti

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de kimseyi birbirinden ayırmadan herkesi kucakladığını söyledi.

Şahin, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "25 yıl sonra belediyemiz tekrar bizlere nasip oldu. Ama bizden önceki yöneten arkadaşları da asla karalamadan, en küçük bir cümle sarf etmeden, ilk belediye başkanımız Mehmet Akgün rahmetli oldu ve son devir aldığımız belediye başkanımız Murat Köse, kim Mamak için hayırlı bir iş yaptıysa Allah herkesten razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının kimsenin açığını veya eksikliğini yakalamak olmadığını vurgulayan Şahin, tek gayelerinin hizmet etmek olduğuna işaret ederek, "Ben de yanlış yaparsam, devletimin, milletimin, tüyü bitmez yetimin hakkını yersem bana da zehir zıkkım olsun. Ben de yanlış yaparsam bana da haram olsun." ifadelerini kullandı.

Şahin, kendine oy veren veya vermeyen tüm Mamak halkına teşekkür ettiğini belirterek, ilçedeki 64 mahallenin tamamına ayrım yapmadan hizmet edeceklerini anlattı.